В Ереване на площади Республики начался cтотысячный митинг сторонников Пашиняна.
На митинге присутствуют сотни тысяч граждан Армении, крупнейшие предприниматели, депутаты и члены правительства. Площадь забита до отказа. На митинг приехали чтобы поддержать Никола Пашиняна жители всех Марзов Армении от Ширака до Сюника.
Основные тезисы выступления Никола Пашиняна на митинге:
???? Никол Пашинян Извинился перед всеми армянами за свои ошибки и ошибки предыдущих глав независимой Армении.
???? Серж Саргсян стоит за требованием Генштаба о моей отставке!
???? Оник Гаспарян "предатель" и должен уйти в отставку!
Источник:FMG NEWS
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