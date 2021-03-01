В Ереване на площади Республики начался cтотысячный митинг сторонников Пашиняна.

На митинге присутствуют сотни тысяч граждан Армении, крупнейшие предприниматели, депутаты и члены правительства. Площадь забита до отказа. На митинг приехали чтобы поддержать Никола Пашиняна жители всех Марзов Армении от Ширака до Сюника.

Никол Пашинян вышел на митинг вместе с женой и дочерьми.