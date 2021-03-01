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Япония проводит выставку, нацеленную на укрепление туркмено-японских культурных отношений

Япония проводит выставку, нацеленную на укрепление туркмено-японских культурных отношенийС 26 февраля в жемчужной столице туркменского государства стартовала выставка японских кукол, организованная при поддержке Японского фонда и при содействии минкультуры Туркменистана, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

«Нингё» в переводе обозначает «кукла», это древнее японское искусство создания не обычных детских игрушек, а традиционных кукол, каждая из которых имеет своё название и предназначение. Стало известно, что самые первые экспонаты относятся к 7 веку.

- Мы очень рады, что стало возможным показать выставку нингё жителям независимого и нейтрального Туркменистана.  Я уверен, что после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, мы сможем вернуться к традиционным культурным мероприятиям, таким как демонстрация искусств кимоно, икебаны, каллиграфии и других, - сообщил японский посол Ямамото Хироюки в своей вступительной речи.

С ранних времён куклы использовались как оберег и защита от злых духов, от болезней. К ним обращались при чтении различных молитв. Амагацу и Хоко славились способностью оберегать здоровье и покой новорождённых детей. Момотаро и Кинтаро, известные своей нечеловеческой силой, использовались при молитвах, нацеленных на здоровый рост мальчиков, чтобы и они стали обладателями такой силы и благородства. 

На настоящий момент коллекция нингё состоит из 67 кукол, на которых могут посмотреть все желающие в Музее изобразительных искусств до 9 марта.





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