 
  • 00:37 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 
  • 19:30 – Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России 
  • 00:37 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 
  • 00:37 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Лидер Туркменистана упростил визовый режим для сотрудников ООН

Лидер Туркменистана упростил визовый режим для сотрудников ООНДля сотрудников ООН и зарубежных граждан с паспортами Организации Объединённых Наций, которые работают или временно находятся на территории Туркменистана, упрощён визовый режим. Соответствующее постановление было подписано президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 28 февраля сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Упрощение визовых процедур будет инициировано 2 марта этого года. Согласно распоряжению лидера страны, сотрудники ООН, специализированных структур данной международной организации, а также члены семей соответствующих граждан освобождаются от оформления визы в течение периода работы на территории центральноазиатского государства.

Иностранцы с паспортами ООН также смогут в течение 30 календарных дней после прибытия в Туркменистан не оформлять визу. В рамках постановления, в течение указанного периода им разрешается выезжать за пределы страны, а также пересекать соответствующую территорию транзитом.

Дипломатическое ведомство, миграционная служба и ряд других государственных ведомств по поручению Бердымухамедова должны в течение месяца разработать соответствующие предложения о внесении изменений в свод законов Туркменистана.





  •   Просмотров Сегодня: 81


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане учредили знак отличия для сотрудников дипслужбы
    » Минздрав Туркменистана закупит российские антивирусные препараты
    » Туркменистан избран заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
    » Лидер Туркменистана Бердымухамедов отмечает 63-летие
    » Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан
    » Визовый режим между Белоруссией и ЕС упростится в июне 2020 года
    » Грузинский паспорт стал сильнее – без виз в 74 страны мира
    » Албания упразднила визовый режим для граждан Грузии
    » Армения в списке рекомендуемых туристических направлений МВД России в 2018 году
    » Граждане Японии смогут посещать Армению без виз
    » Туркменистан в ОИС будет представлять Оразмухаммет Чарыев
    » Гарибашвили: Новые визовые правила скажутся на турпотоке
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

    • 00:37
    • 88
    • 0

    Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России

    • 19:30
    • 76
    • 0

    Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна

    • 19:00
    • 91
    • 0

    Еврокомиссия признала военным преступлением нападение Азербайджана на армянский собор Газанчецоц в Республике Арцах.

    • 18:39
    • 67
    • 0

    Риторика Азербайджана является открытым вызовом международному праву |МИД РА

    • 18:30
    • 76
    • 0

    Белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» исполнилось 25 лет

    • 17:06
    • 81
    • 0

    ундестаг лишил иммунитета депутата за получение взяток от Азербайджана

    • 16:22
    • 83
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64005
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59059
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55402
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52261
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47449
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41569
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40055
    • 0

    Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

    • 00:37
    • 88
    • 0

    Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России

    • 19:30
    • 76
    • 0

    Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна

    • 19:00
    • 91
    • 0

    Еврокомиссия признала военным преступлением нападение Азербайджана на армянский собор Газанчецоц в Республике Арцах.

    • 18:39
    • 67
    • 0

    Риторика Азербайджана является открытым вызовом международному праву |МИД РА

    • 18:30
    • 76
    • 0

    ундестаг лишил иммунитета депутата за получение взяток от Азербайджана

    • 16:22
    • 83
    • 0

    Началась подготовка Узбекистана к Саммиту ШОС в Самарканде

    • 14:47
    • 107
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА