Лидер Туркменистана упростил визовый режим для сотрудников ООН

Для сотрудников ООН и зарубежных граждан с паспортами Организации Объединённых Наций, которые работают или временно находятся на территории Туркменистана, упрощён визовый режим. Соответствующее постановление было подписано президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 28 февраля сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Упрощение визовых процедур будет инициировано 2 марта этого года. Согласно распоряжению лидера страны, сотрудники ООН, специализированных структур данной международной организации, а также члены семей соответствующих граждан освобождаются от оформления визы в течение периода работы на территории центральноазиатского государства.

Иностранцы с паспортами ООН также смогут в течение 30 календарных дней после прибытия в Туркменистан не оформлять визу. В рамках постановления, в течение указанного периода им разрешается выезжать за пределы страны, а также пересекать соответствующую территорию транзитом.

Дипломатическое ведомство, миграционная служба и ряд других государственных ведомств по поручению Бердымухамедова должны в течение месяца разработать соответствующие предложения о внесении изменений в свод законов Туркменистана.