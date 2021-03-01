Глава МВД Белоруссии заверил, что граждане всех городов и регионов страны полностью защищены

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков 28 февраля выступил в эфире национального телеканала ОНТ. Страж правопорядка выразил мнение, что жители всех городов республики чувствуют себя защищёнными.
Отдельно служитель закона подчеркнул, что обстановка в стране находится под контролем, начиная с обеспечения безопасности граждан и их имущества и до охраны общественного порядка на улицах городов и иных населённых пунктов.
Вспомнил Кубраков и события августа прошлого года, которые в корне поменяли оперативную ситуацию. Он отметил, что с тех пор основное внимание уделяется обеспечению общественной безопасности на улицах, несмотря на колоссальную нагрузку и групповые нарушения сотрудники продолжают полноценно выполнять свой непосредственный долг.
Про информационную безопасность глава органа сообщил, что в стране сформировано главное управление по борьбе с киберпреступностью. В организацию работают специалисты, которые регулярно проходят спецподготовку и обновляют свои знания в противодействии преступлениям именно такого рода.