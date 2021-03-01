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Глава МВД Белоруссии заверил, что граждане всех городов и регионов страны полностью защищены

  • 01.03.2021, 16:43,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МВД Белоруссии заверил, что граждане всех городов и регионов страны полностью защищеныМинистр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков 28 февраля выступил в эфире национального телеканала ОНТ. Страж правопорядка выразил мнение, что жители всех городов республики чувствуют себя защищёнными.

Кубраков отметил, что на настоящий момент каждый человек, который проживает в других городах, также одинаково защищён со стороны профильных служб, как в столице и чувствует уверенность в этом. Руководитель ведомства рассказал о многочисленных обращениях граждан, которые не относятся к работе милиции, но и в этих случаях сотрудники реагируют очень оперативно и оказывают возможную помощь.

Отдельно служитель закона подчеркнул, что обстановка в стране находится под контролем, начиная с обеспечения безопасности граждан и их имущества и до охраны общественного порядка на улицах городов и иных населённых пунктов. 

Вспомнил Кубраков и события августа прошлого года, которые в корне поменяли оперативную ситуацию. Он отметил, что с тех пор основное внимание уделяется обеспечению общественной безопасности на улицах, несмотря на колоссальную нагрузку и групповые нарушения сотрудники продолжают полноценно выполнять свой непосредственный долг.

Про информационную безопасность глава органа сообщил, что в стране сформировано главное управление по борьбе с киберпреступностью. В организацию работают специалисты, которые регулярно проходят спецподготовку и обновляют свои знания в противодействии преступлениям именно такого рода.





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