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Территории оккупированные Азербайджаном являются суверенными территориями Арцаха | Парламент Арцаха

 Территории оккупированные Азербайджаном являются суверенными территориями Арцаха | Парламент Арцаха
Парламент (НС) Арцаха единогласно принял заявление о предоставлении статуса территориям Арцаха, которые в настоящее время оккупированы Азербайджаном. Эти территории контролируются Азербайджаном в результате агрессии, и это не может нанести ущерб определению политического статуса и границ Республики Арцах.
 
Данное решение было принято, руководствуясь тем, что фашистский Азербайджан, нарушив взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и государствами-сопредседателями обязательства по отказу от применения силы и угрозы применения силы, 27 сентября 2020 года развернул широкомасштабные военные действия против Республики Арцах, жертвами которых стали тысячи граждан, в том числе среди мирного населения. Кроме того, преднамеренно были уничтожены гражданские инфраструктуры и культурное наследие Республики Арцах.


  Источник:FMG NEWS

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