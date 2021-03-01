 Территории оккупированные Азербайджаном являются суверенными территориями Арцаха | Парламент Арцаха

Парламент (НС) Арцаха единогласно принял заявление о предоставлении статуса территориям Арцаха, которые в настоящее время оккупированы Азербайджаном. Эти территории контролируются Азербайджаном в результате агрессии, и это не может нанести ущерб определению политического статуса и границ Республики Арцах
.
Данное решение было принято, руководствуясь тем, что фашистский Азербайджан
,
нарушив взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и
государствами-сопредседателями обязательства по отказу от применения
силы и угрозы применения силы, 27 сентября 2020 года развернул
широкомасштабные военные действия против Республики Арцах
, жертвами
которых стали тысячи граждан, в том числе среди мирного населения. Кроме
того, преднамеренно были уничтожены гражданские инфраструктуры и
культурное наследие Республики Арцах
.