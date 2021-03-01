МХК «Спартак» — МХК «Динамо»: предплейоффное дерби

3 и 4 марта столичные МХК «Спартак» и МХК «Динамо» проведут между собой в Парке Легенд важные матчи регулярного Чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги.

Фото: Наталья Бухарева

Свои предыдущие матчи команды сыграли с одинаковым счётом. Но с разным результатом. «Спартак» уступил дома «СКА-1946», а «Динамо» обыграло «Академию Михайлова» в Туле. А теперь внимание счёт – 6:1.

Команда Владимира Тюрикова в этих двух матчах должна набрать очки, иначе с третьего место можно и слететь. Только вот подопечные Ярослава Люзенкова и вовсе вознамерились занять первое место в «регулярке». И им это по силам.

Прогноз – 3:4, 0:2.

Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2020/2021.

МХК «Спартак» Москва – МХК «Динамо» Москва

3 и 4 марта 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена» (малая арена). 13.00 и 17.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

01.03.2021 г.