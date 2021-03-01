ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?

3 и 5 марта столичные ЦСКА и «Спартак» сыграют первые матчи начального раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Фото: Олег Бухарев

Несмотря на кажущуюся предсказуемость этой серии, борьба в дерби предстоит серьёзная. Конечно, мало кто верит в то, что «спартаковцам» по силам, составить «армейцам» реальную конкуренцию, однако в этом и есть шанс для подопечных Олега Знарка. В них никто не верит, а значит и играть можно в режиме раскрепощения. Ну а ЦСКА просто обязан побеждать. И победит, просто для команды Игоря Никитина это будет очередной подвиг по расписанию. И есть такое понятие – рутина. Вот для красно-синих даже выход в финал Кубка Гагарина таковым и является. А сейчас речь о первом круге. Тут надо хорошо поработать. И «армейцы» включатся уже в первых матчах.

Фото: Олег Бухарев

Прогноз – 3:1, 2:1 (2ОТ)

Хоккей. Кубок Гагарина. Западная конференция. ¼ финала.

ЦСКА Москва – «Спартак» Москва

3 и 5 марта 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

01.03.2021 г.