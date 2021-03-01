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ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?

  • 01.03.2021, 23:22,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

3 и 5 марта столичные ЦСКА и «Спартак» сыграют первые матчи начального раунда плей-офф Кубка Гагарина.





ХК Спартак. Болельщики
Фото: Олег Бухарев




Несмотря на кажущуюся предсказуемость этой серии, борьба в дерби предстоит серьёзная. Конечно, мало кто верит в то, что «спартаковцам» по силам, составить «армейцам» реальную конкуренцию, однако в этом и есть шанс для подопечных Олега Знарка. В них никто не верит, а значит и играть можно в режиме раскрепощения. Ну а ЦСКА просто обязан побеждать. И победит, просто для команды Игоря Никитина это будет очередной подвиг по расписанию. И есть такое понятие – рутина. Вот для красно-синих даже выход в финал Кубка Гагарина таковым и является. А сейчас речь о первом круге. Тут надо хорошо поработать. И «армейцы» включатся уже в первых матчах.





ЮЛИУС ГУДАЧЕК ПХК ЦСКА-ХК Спартак
Фото: Олег Бухарев




Прогноз – 3:1, 2:1 (2ОТ)





Хоккей. Кубок Гагарина. Западная конференция. ¼ финала.





ЦСКА Москва – «Спартак» Москва





3 и 5 марта 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.





Текст: Антон Буялов.


Фото: Олег Бухарев.


01.03.2021 г.





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