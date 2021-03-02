На развитие аграрного сектора в Казахстане планируют привлечь 9,5 миллиарда долларов

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 2 марта провёл заседание правительства страны. В рамках совещания, в спектр обсуждаемых вопросов были включены векторы развития аграрного сектора и реализации комплекса инвестиционных проектов. На совете отметили, что на эти цели будет выделено 4 триллиона тенге (порядка 9,5 миллиарда долларов). Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе кабинета министров.

О новых подходах по последовательному развитию АПК высказались главы профильных министерств и акимы четырёх крупных сельхоз-ориентированных областей.

Председатель правительства поручил руководителям регионов усилить контроль за стабилизацией цен на линейку основных продуктов, по-новому проработать методы формирования стабфондов в регионах и уделить большое внимание более широкому задействованию механизмов форвардного закупа продовольственных товаров. Главным целевым назначением в этом деле, премьер назвал обеспечение продовольственной безопасности страны.

Далее, в этом контексте он озвучил, что для практического воплощения этой глобальной задачи будут поэтапно реализованы 400 инвестпроектов на общую сумму 4 триллиона тенге, приблизительно по 80 проектов в год. Было подчёркнуто, что эти меры позволят увеличить производительность в отраслях агропрома и создать полмиллиона новых рабочих мест.