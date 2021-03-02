Белоруссия и Армения решили изменить порядок безвизового пребывания граждан в своих странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта подписал документ, согласно которому одобрен проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение между Беларусью и Арменией об обоюдных безвизовых пребываниях граждан. Об этом сообщила пресс-служба президента РБ.

Документ, согласованный с главой государства, предполагает освобождение граждан одной страны, временно находящихся на территории другой стороны от обязательной регистрации и определения на учёт в специальных пунктах по местонахождению в рамках 30 дней.

В случае истечения данного отрезка времени эти люди обязаны зарегистрироваться в установленном законодательством страны порядке.

Президент Лукашенко также «дал добро» министерству иностранных дел на организацию встречи и проведение соответствующих переговоров по проекту данного протокола. После достижения устраивающих стороны договорённостей, представителям ведомства даны полномочия на подписание документа.