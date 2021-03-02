Белоруссия и Армения решили изменить порядок безвизового пребывания граждан в своих странах

Документ, согласованный с главой государства, предполагает освобождение граждан одной страны, временно находящихся на территории другой стороны от обязательной регистрации и определения на учёт в специальных пунктах по местонахождению в рамках 30 дней.
В случае истечения данного отрезка времени эти люди обязаны зарегистрироваться в установленном законодательством страны порядке.
Президент Лукашенко также «дал добро» министерству иностранных дел на организацию встречи и проведение соответствующих переговоров по проекту данного протокола. После достижения устраивающих стороны договорённостей, представителям ведомства даны полномочия на подписание документа.