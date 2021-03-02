Президенты Киргизии и Казахстана обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

Глава Киргизии Садыр Жапаров 2 марта по приглашению казахстанского коллеги прибыл в Нур-Султан в рамках государственного визита. В первую очередь Жапаров провёл встречу с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, где стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также, возможности дальнейшего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Токаев ещё раз поздравил кыргызского коллегу с победой на президентских выборах и выразил удовлетворение результатами совместных переговоров в узком формате. Он отметил, что стороны обстоятельно обсудили актуальные темы двухсторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.

Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений.

В свою очередь, Жапаров выразил признательность казахской стороне за теплый прием и подчеркнул, что поддержка братского народа очень важна для Кыргызстана.