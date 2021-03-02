Президент Таджикистана и глава парламента Афганистана обсудили проблемы региона

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 1 марта провёл встречу со спикером нижней палаты парламента Афганистана Миррахмоном Рахмони. В рамках переговоров были затронуты вопросы региональной безопасности, а также тема расширения межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Республики Таджикистан.

Акцент был сделан на важности межафганских мирных переговорах в Дохе. Рахмон заявил, что Таджикистан полностью поддерживает начинания властей ИРА в этом направлении. Была подчёркнута важность поиска дипломатических способов установления мира в стране.

Стороны также договорились расширить партнёрство в сфере борьбы с террористами и экстремистами. Особое внимание было уделено противодействию незаконному обороту наркотиков и обеспечению безопасности границ.

В тот же день Рахмони встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и спикером нижней палаты парламента республики Махмадтоиром Зокирзода. На повестке переговоров были вопросы укрепления торгово-экономических связей. Акцент также был сделан на важности проведения в марте этого года в Душанбе заседания высокого уровня — форума «Сердце Азии — Стамбульский процесс».