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Президент Украины анонсировал «суд в смартфоне»

  • 02.03.2021, 14:27,
  • В Мире + Европа Украина
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Президент Украины анонсировал «суд в смартфоне»Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта принял участие во всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия». В рамках мероприятия он заявил, что правительство стремится создать «суд в смартфоне», что позволит минимизировать коррупцию, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский подчеркнул, что в скором времени в государстве будет осуществлена действенная судебная реформа, которая гарантирует право каждого украинца на честный, независимый и справедливый суд.

По его словам, на протяжении долгого времени суды Украины были коррумпированными и неэффективными. Основная цель в соответствующей сфере на данный момент — обеспечение прозрачности процедур, добавил президент.

В этой связи он указал на возможности IT-технологий. Зеленский отметил, что после создания «суда в смартфоне» все бюрократические процедуры будут переведены в онлайн-пространство, что снизит уровень коррупции, минимизирует возможность для злоупотреблений в области правосудия и в целом ускорит работу судов.

Глава государства добавил, что граждане страны должны быть в состоянии принимать непосредственное участие в реализации деятельности судебных органов.





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