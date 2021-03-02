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В Туркменистане частично возобновилось железнодорожное сообщение

В Туркменистане частично возобновилось железнодорожное сообщениеВ Туркменистане с марта после 7 месяцев перерыва частично возобновляется внутреннее железнодорожное сообщение, ранее приостановленное в целях профилактики коронавируса. Все рейсы будут выполняться с соблюдением санитарно-гигиенических требований, сообщает пресс-служба АООТ Demirýollary.

Представители туркменского железнодорожного агентства заявили, что соответствующее сообщение запущено в тестовом режиме. Поезда будут курсировать 2 раза в неделю (в среду и четверг) по направлениям Ашхабад-Туркменабат и Туркменабат-Ашхабад.

Пассажиру необходимо будет иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее чем за трое суток до поездки. В первое время поезда будут ходить с укороченными составами — 10 вагонов вместо 18-20. Рейсы по остальным маршрутам приостановлены до 1 апреля этого года.

Добавим, что с 1 марта в стране возобновилось междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Ашхабад-Дашогуз и обратно. Перевозки также будут осуществляться в тестовом режиме 2 раза в неделю с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Международные пассажирские авиаперевозки приостановлены до 31 марта.





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