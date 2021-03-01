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Члены Высшего совета по реформам озвучили Токаеву шаги по привлечению инвестиций

Члены Высшего совета по реформам озвучили Токаеву шаги по привлечению инвестицийЛидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 февраля провел совещание с представителями Высшего совета по реформам. Участники доложили о мерах по привлечению инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди сообщил главе государства о мероприятиях, проведенных для улучшения качества работы Совета иностранных инвесторов и увеличения объема инвестиций. При обсуждении проблем нефтегазового сектора вице-премьер Роман Скляр озвучил необходимость создания конкурентоспособных условий и наращивания инвестиционного потенциала. 

Особое внимание было уделено процессу составления национальных статистических данных. В частности, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов предложил комплексное преобразование в данном направлении с помощью BigData-технологий. 

Также казахстанский лидер ознакомился с планом действий по дальнейшему содействию развития отечественного предпринимательства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на наличие потребности выработки определенной стратегии по реформам и поручил предпринять все необходимые меры по реализации предложенных инициатив.   





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