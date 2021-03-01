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Мирзиеев перечислил дальнейшие меры поддержки женщин в Узбекистане

Мирзиеев перечислил дальнейшие меры поддержки женщин в УзбекистанеПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля провел онлайн-совещание на тему приоритетных вопросов социальной поддержки женщин. Речь, в частности, шла о развитии женского предпринимательства и медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства указал на необходимость выделения помещений и грантов неправительственным организациям, оказывающих всемерную поддержку женщинам.

Узбекский лидер отметил, что будет введена новая система по оказанию помощи нуждающимся девушкам и женщинам при поступлении в высшие учебные заведения. Этот механизм будет предусматривать оплату обучения за счет хокимиятов и самих вузов.  

Также Мирзиёев обратил внимание на важность трудоустройства женщин и привлечение их к занятию предпринимательством. На эти нужды правительство направит 2 триллиона сумов.

Глава государства акцентировал внимание на медицинском обслуживании малообеспеченных женщин. Он подчеркнул, что власти будут ежегодно выделять на это до 50 миллиардов сумов. 

Помимо этого, лидер Узбекистана обсудил проблемы обеспечения жильем, вопросы предотвращения разводов и оказания квалифицированной юридической помощи женщинам. По итогам совещания президент дал соответствующие поручения ответственным лицам.





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