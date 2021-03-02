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Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреля

Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреляПравительством Российской Федерации 26 февраля утверждено постановление о продлении до 1 апреля 2021 года использования мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Ранее длительность потребления была отсрочена до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Приложение предоставляет информацию о проверке на новый штамм коронавируса при переходе границы России в конкретных пропускных точках.

В схематичной последовательности с применением данного приложения жители стран ЕАЭС могут въехать через Армению или Беларусию.

Приложение предоставляет данные о действующих условиях и облегчает для граждан стран ЕАЭС процесс передвижения между государствами.

Кроме данных об активных в странах ЕАЭС санитарно-эпидемиологических режимах и нормах, платформа «Путешествую без COVID-19» имеет перечень проверенных лабораторий. Приложение может сохранить итоги тестов и QR-коды. Функционал приложения предоставляет возможность ответственным лицам контролировать итоги тестов как наглядно, так и в виде общепринятого считывания QR-кодов на мобильных устройствах.





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