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В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в суды

  • 02.03.2021, 21:35,
  • В Мире + Европа » Армения
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В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в судыЗаместитель министра юстиции Республики Армения Ваге Даниелян 2 марта представил в парламенте законопроект о некоторых изменениях в законе «О государственной пошлине», предусматривающий увеличение пошлин в судах Армении. Отмечается, что повысятся пошлины только на иски по крупным требованиям, для небольших он снизится. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

По мнению правительства, многие годы размер судебных пошлин в Армении был неоправданно низким. Он не менялся с 1999 года, хотя после этого ВВП на душу населения в стране вырос в три с лишним раза. В результате пошлины окупают работу судов всего на 20%, что намного ниже, чем в европейских странах.

Кроме того, предлагается оставить в силе освобождение исков от пошлин, если они подаются по  социально важным вопросам: по истребованию зарплаты и урегулированию трудовых споров, по выдаче алиментов, по компенсации за инвалидность или ущерб здоровью (в том числе в результате преступления), а также компенсации за незаконный арест или осуждение.





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