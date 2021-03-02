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Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин

  • 02.03.2021, 23:32,
  • В Мире + Европа
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Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцинСпикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный 1 марта провела встречу с временно исполняющим обязанности главы правительства Аурелием Чокоем и членами кабинета министров. Совещание состоялось для для изучения ситуации с распространением эпидемии коронавируса и способов вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В связи с тревожной эпидемиологической обстановкой в республике глава парламента призвал к срочному выявлению возможности закупки партии вакцины от коронавируса в 1 миллион доз.

В свою очередь Чокой сообщил, что этот запрос будет в срочном порядке рассмотрен с тем, чтобы незамедлительно начать процедуру государственных закупок вакцин из источников фондов обязательного медицинского страхования, а также из средств государственного резервного фонда.

Стоит отметить, что 1 марта в Молдове началась вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Иммунизация стартует с работников системы здравоохранения: медиков отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также отделений больниц с коронавирусным профилем.





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