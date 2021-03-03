В столице Киргизии с 9 марта начнут работать детские сады и школы для некоторых классов

Муниципалитет столицы Киргизии 3 марта сообщил о принятом решении, предусматривающее открытие столичных детских садов для детей подготовительных и старших групп, в том числе для воспитывающихся одним из родителей (не более 10 детей в подгруппах), а также, открытие школьных учреждений для учеников 2,3,4-х классов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что офлайн-обучение будет проводиться с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических правил. При этом планируется проводить уроки по 40-45 минут без деления на группы по 20 минут.

Напомним, что в школах Бишкека с 18 января проводились занятия только для учащихся 1,5,9 и 11-х классов.

Городское управление здравоохранения (ГУЗ) и ЦГСЭН Бишкека будут мониторить эпидситуацию и вести анализ по заболеваемости ОРВИ, коронавирусной инфекции среди учащихся школ и воспитанников детсадов.

Отмечается, что изначально планировалось открытие школьных учреждений с 1 марта текущего года, но республиканский штаб по борьбе с коронавирусом не дал на это разрешение.