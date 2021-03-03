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Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу

Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границуВ Нур-Султане 2 марта состоялась встреча лидеров Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова. Особое внимание коллеги уделили вопросу развития грузопотока между республиками, сообщает пресс-служба президента РК.

Стороны согласовали ряд мер по устранению препятствий в области торговли, координации действий налоговой и таможенной служб двух государств, использование современных технологий. В этой связи соответствующим ведомствам было поручено в скором времени создать логистический центр на границе двух стран, который призван обеспечить свободное перемещение грузов в обоих направлениях в рамках единой экономической зоны.      

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что Казахстан будучи одним из активных торговых партнеров, за последние 15 лет инвестировал в экономику Кыргызстана около 1 миллиарда долларов.

В завершение встречи политики подтвердили общность интересов по основным вопросам кооперации на региональном уровне и взаимное стремление в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.





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