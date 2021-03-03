Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 марта провёл совещание по тематике белорусско-российского сотрудничества в военном блоке. В рамках диалога с верховным руководящим звеном страны, президент прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента РБ.

Лукашенко сообщил, что после продолжительного разговора в Сочи была достигнута договорённость, рассмотреть ряд вопросов на уровне правительств и представителей военной сферы, в частности министров обороны и ответственных лиц Совбезов.

По словам президента, в ходе беседы главой России обсуждались — развитие деловых контактов внутри Союзного государства, вопросы кооперации, фазы военного сотрудничества, совместные проекты и ответы на современные биологические и политические вызовы.

Подводя черту, Лукашенко пояснил, что все переговоры содержали одну основу — это формирование единой системы по круговому направлению. То есть, чтобы это было ещё теснее, чем сотрудничество регионов и республик в самой РФ, подчеркнул белорусский лидер.

Президент утвердительно заявил о том, что подразумевается под понятием общее Отечество — это территория от Бреста до Владивостока, в котором существуют два суверенных государства.