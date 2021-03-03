 
  • 15:45 – Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина 
  • 19:51 – Территории оккупированные Азербайджаном являются суверенными территориями Арцаха | Парламент Арцаха 
  • 11:24 – На развитие аграрного сектора в Казахстане планируют привлечь 9,5 миллиарда долларов 
  • 15:45 – Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

  • 03.03.2021, 13:00,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 2 марта провёл совещание по тематике белорусско-российского сотрудничества в военном блоке. В рамках диалога с верховным руководящим звеном страны, президент прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента РБ.

Лукашенко сообщил, что после продолжительного разговора в Сочи была достигнута договорённость, рассмотреть ряд вопросов на уровне правительств и представителей военной сферы, в частности министров обороны и ответственных лиц Совбезов.

По словам президента, в ходе беседы главой России обсуждались — развитие деловых контактов внутри Союзного государства, вопросы кооперации, фазы военного сотрудничества, совместные проекты и ответы на современные биологические и политические вызовы.

Подводя черту, Лукашенко пояснил, что все переговоры содержали одну основу — это формирование единой системы по круговому направлению. То есть, чтобы это было ещё теснее, чем сотрудничество регионов и республик в самой РФ, подчеркнул белорусский лидер. 

Президент утвердительно заявил о том, что подразумевается под понятием общее Отечество — это территория от Бреста до Владивостока, в котором существуют два суверенных государства.





  •   Просмотров Сегодня: 36


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Белоруссии встретился с госсекретарём Союзного государства
    » Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании
    » Лукашенко провёл совещание с руководящим составом Совета министров
    » Лукашенко встретился с Путиным в формате «один на один»
    » Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с российским лидером
    » Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов
    » Состоялись переговоры президентов Белоруссии и Египта
    » Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектора
    » Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

    • 15:45
    • 40
    • 0

    Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу

    • 14:16
    • 32
    • 0

    Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

    • 13:00
    • 39
    • 0

    В столице Киргизии с 9 марта начнут работать детские сады и школы для некоторых классов

    • 11:33
    • 34
    • 0

    Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин

    • 23:32
    • 89
    • 0

    Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреля

    • 22:14
    • 94
    • 0

    В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в суды

    • 21:35
    • 102
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63932
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59000
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55294
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52208
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47403
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41495
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40004
    • 0

    Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

    • 15:45
    • 40
    • 0

    Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

    • 13:00
    • 39
    • 0

    Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу

    • 14:16
    • 32
    • 0

    В столице Киргизии с 9 марта начнут работать детские сады и школы для некоторых классов

    • 11:33
    • 34
    • 0

    Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин

    • 23:32
    • 89
    • 0

    В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в суды

    • 21:35
    • 102
    • 0

    Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреля

    • 22:14
    • 94
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА