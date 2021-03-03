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В МИД Туркменистана состоялась конференция международного уровня

В МИД Туркменистана состоялась конференция международного уровняВ здании Министерства внутренних дел Туркменистана 2 марта была организована конференция международного уровня «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: сотрудничество в интересах мира и доверия». Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Мероприятие было посвящено 29-й годовщине вступления Туркменистана в ООН. В нём приняли участие туркменские чиновники, главы дипмиссий, представители международных структур.

Глава МИД Рашид Мередов заявил, что Туркменистан стал полноправным членом Лиги Наций 2 марта 1992 года и с тех пор эффективно реализует политику открытых дверей, а также принимает активное участие в процессах, направленных на обеспечение всеобщего мира.

Это было подтверждено в послании генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что Туркменистан играет важную роль в деле достижения целей организации.

В ходе конференции было также подчёркнуто, что в Ашхабаде функционирует штаб-квартира РЦПДЦА, а в скором будущем в столице Туркменистана откроется  представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

Участники мероприятия отметили, что нейтральный статус Туркменистана, обретённый 12 декабря 1995 года, был дважды закреплён резолюциями Генассамблеи ООН. Кроме того, на сегодняшний день Туркменистан является членом 11 советов, комиссий и комитетов организации. По инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова 2021 год был провозглашён ООН Международным годом мира и доверия.

В ходе конференции между правительством страны и ЮНФПА было подписано соглашение о софинансировании. Между минспорта и молодёжной политики и ЮНФПА был подписан рабочий план в рамках проекта «Укрепление механизмов участия молодёжи в реализации национальной молодёжной политики и продвижении гендерного равенства» на 2021 год.

Временно исполняющей обязанности постоянного представителя ООН Кристин Вейганд со стороны Мередова была вручена вербальная нота относительно упрощения визового режима для сотрудников ООН.





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