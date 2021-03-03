Таджикистан восстановит авиасообщение с Казахстаном и ИРА

По поручению правительства Таджикистана республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение восстановить авиасообщение по направлениям Душанбе-Астана-Душанбе и Душанбе-Кабул-Душанбе. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Об этом 2 марта сообщило информагентство «Ховар».

По словам директора агентства гражданской авиации Икрома Субхонзода, все пассажиры, желающие полететь в соответствующие страны, должны будут иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее чем за 72 часа до посадки. Кроме того, если у человека будут обнаружены высокая температура или же другие симптомы инфекции, его не допустят на борт авиалайнера.

Первый полёт в Афганистан и обратно будет осуществлён уже 10 марта. Дата первых рейсов по маршрутам Душанбе-Астана и обратно пока неизвестна, так как власти Таджикистана ожидают ответа от правительства Казахстана.

Субхонзода отметил, что агентство гражданской авиации Таджикистана потребовало от авиакомпаний Somon Air, Air Astana и Kam Air, которые будут совершать пассажирские авиаперевозки, не повышать стоимость билетов безосновательно.