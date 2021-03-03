 
  • 15:45 – Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина 
  • 19:51 – Территории оккупированные Азербайджаном являются суверенными территориями Арцаха | Парламент Арцаха 
  • 11:24 – На развитие аграрного сектора в Казахстане планируют привлечь 9,5 миллиарда долларов 
  • 15:45 – Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Таджикистан восстановит авиасообщение с Казахстаном и ИРА

Таджикистан восстановит авиасообщение с Казахстаном и ИРАПо поручению правительства Таджикистана республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение восстановить авиасообщение по направлениям Душанбе-Астана-Душанбе и Душанбе-Кабул-Душанбе. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Об этом 2 марта сообщило информагентство «Ховар».

По словам директора агентства гражданской авиации Икрома Субхонзода, все пассажиры, желающие полететь в соответствующие страны, должны будут иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее чем за 72 часа до посадки. Кроме того, если у человека будут обнаружены высокая температура или же другие симптомы инфекции, его не допустят на борт авиалайнера.

Первый полёт в Афганистан и обратно будет осуществлён уже 10 марта. Дата первых рейсов по маршрутам Душанбе-Астана и обратно пока неизвестна, так как власти Таджикистана ожидают ответа от правительства Казахстана.

Субхонзода отметил, что агентство гражданской авиации Таджикистана потребовало от авиакомпаний Somon Air, Air Astana и Kam Air, которые будут совершать пассажирские авиаперевозки, не повышать стоимость билетов безосновательно.





  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане частично возобновилось железнодорожное сообщение
    » В Душанбе за один миллион евро реконструируют центр подготовки спасателей
    » Столица Таджикистана примет заседание Совета ПА ОДКБ в 2021 году
    » В Таджикистане запустили свободную продажу билетов на чартерные рейсы из РФ
    » Авиаперевозчики Таджикистана и России обсудили восстановление авиасообщения
    » Таджикистан организует вывоз граждан из РФ, Беларуси и Казахстана
    » Соревнования по футболу на кубок столицы пройдут среди таджикских чиновников
    » Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе
    » В Душанбе откроются сразу две выставки художника-графика Фарруха Ходжаева
    » Вице-премьер Таджикистана Иброхим осмотрел строительство автодороги Душанбе-Бохтар
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Власти Таджикистана задержали 35 человек по делу о дестабилизации
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

    • 15:45
    • 40
    • 0

    Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу

    • 14:16
    • 32
    • 0

    Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

    • 13:00
    • 39
    • 0

    В столице Киргизии с 9 марта начнут работать детские сады и школы для некоторых классов

    • 11:33
    • 34
    • 0

    Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин

    • 23:32
    • 89
    • 0

    Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреля

    • 22:14
    • 94
    • 0

    В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в суды

    • 21:35
    • 102
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63932
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59000
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55294
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52208
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47403
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41495
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40004
    • 0

    Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

    • 15:45
    • 40
    • 0

    Президент Белоруссии прокомментировал некоторые аспекты недавней встречи с лидером РФ

    • 13:00
    • 39
    • 0

    Казахстан и Кыргызстан упростят процесс перемещения товаров через границу

    • 14:16
    • 32
    • 0

    В столице Киргизии с 9 марта начнут работать детские сады и школы для некоторых классов

    • 11:33
    • 34
    • 0

    Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин

    • 23:32
    • 89
    • 0

    В Армении хотят изменить сумму пошлин за подачу дел в суды

    • 21:35
    • 102
    • 0

    Въезд в Россию с «Путешествую без COVID-19» продлён до 1 апреля

    • 22:14
    • 94
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА