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Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

 Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю дня рождения. В послании говорится:

"Уважаемый Михаил Владимирович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и пожелания успехов на посту главы правительства Российской Федерации.

Сегодня хотел бы особо отметить Ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, упрочение которых всецело соответствует коренным интересам братских народов наших стран. Уверен, что прочная дружба, взаимопонимание и доверие будут и далее способствовать насыщению всего комплекса межгосударственных отношений Армении и России новыми взаимовыгодными проектами.

Уважаемый Михаил Владимирович, желаю Вам и всем Вашим родным и
близким крепкого здоровья, успехов и благополучия”.


  Источник:FMG NEWS

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