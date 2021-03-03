 Никол Пашинян поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
направил поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю дня рождения. В послании говорится:
"Уважаемый Михаил Владимирович,
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и пожелания успехов на посту главы правительства Российской Федерации.
Сегодня хотел бы особо отметить Ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, упрочение которых всецело соответствует коренным интересам братских народов наших стран. Уверен, что прочная дружба, взаимопонимание и доверие будут и далее способствовать насыщению всего комплекса межгосударственных отношений Армении и России новыми взаимовыгодными проектами.
Уважаемый Михаил Владимирович, желаю Вам и всем Вашим родным и
близким крепкого здоровья, успехов и благополучия”.