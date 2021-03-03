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На опозиционного кандидата в премьер-министры Армении Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело

На опозиционного кандидата в премьер-министры Армении Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело 
На кандидата в премьер-министры Армении от "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело "за публичные призывы к насильственной смене конституционного строя".
 
 
Единому кандидату в премьер-министры от Движения за спасение отечества Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Армении – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения. Об этом в беседе с Арменпресс заявила начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.
 
«В Главном следственном управлении Следственного комитета по факту озвученных Вазгеном Манукяном в ходе митингов на площади Свободы заявлений от 12.02.2021 г. и 20.02.2021 г. было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемыми публичными призывами к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и насилию. Принято решение о привлечении Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого по ст. 301 УК Армении», – сказала Еганян.

В соответствии с законом Вазген Манукян проинформирован о решении СК и 04.03.2021 г., в 11:00 часов, должен явиться в следственный орган для дачи показаний.

Напомним что Вазген Манукян при поддержке Роберта Кочаряна и 17 опозиционных партий пытается насильственно свергнуть власть народа в Армении и спустя несколько месяцев путем фальсификации выборов привести к власти Роберта Кочаряна. В этом ему помогают также прокочаряновская элита в России от предпринимателей до СМИ. Даже невооруженным глазом видно как СМИ, продажные журналисты, телеграм каналы и так называемые эксперты российских медиа переходя все границы этики льют грязь на народ Армении в лице Никола Пашиняна, при этом вскольз отмечая "достоинства" Кочаряна.
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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