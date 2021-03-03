На опозиционного кандидата в премьер-министры Армении Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело 

На кандидата в премьер-министры Армении от "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело "за публичные призывы к насильственной смене конституционного строя".
Единому кандидату в премьер-министры от Движения за спасение
отечества Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301
Уголовного кодекса Армении – публичные призывы к насильственному
изменению конституционного строя Республики Армения
. Об этом в беседе с Арменпресс заявила начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета по факту
озвученных Вазгеном Манукяном в ходе митингов на площади Свободы
заявлений от 12.02.2021 г. и 20.02.2021 г. было возбуждено уголовное
дело в связи с предполагаемыми публичными призывами к захвату власти,
насильственному свержению конституционного строя и насилию. Принято
решение о привлечении Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого по ст. 301
УК Армении», – сказала Еганян.
В соответствии с законом Вазген Манукян проинформирован о решении СК и
04.03.2021 г., в 11:00 часов, должен явиться в следственный орган для
дачи показаний.
Напомним что Вазген Манукян при поддержке Роберта Кочаряна и 17 опозиционных партий пытается насильственно свергнуть власть народа в Армении и спустя несколько месяцев путем фальсификации выборов привести к власти Роберта Кочаряна. В этом ему помогают также прокочаряновская элита в России от предпринимателей до СМИ. Даже невооруженным глазом видно как СМИ, продажные журналисты, телеграм каналы и так называемые эксперты российских медиа переходя все границы этики льют грязь на народ Армении в лице Никола Пашиняна, при этом вскольз отмечая "достоинства" Кочаряна.