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Засекреченное оружие Армении | Огнемет для БПЛА!


Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян представил станцию РЭБ армянского производства "Х-100"

Станция радиоэлектронной борьбы должна подавлять спутниковые навигационные системы беспилотников на расстоянии до 100 км, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.
 
Естественно что РЭБ полностью засекречен, в течении одного года будет модернизирован для участия в необходимых военных действий 5-го поколения против всех врагов армянского народа, и будет содействовать полному возвращению оккупированных территорий Арцаха от Шуши до Гадрута и Шаумяна.

Эта и другие разработки военно-промышленного комплекса будут представлены 25-27 марта на международной выставке ArmHighTec в Ереване.
 


  Источник:FMG NEWS

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