Засекреченное оружие Армении | Огнемет для БПЛА!

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян представил станцию РЭБ армянского производства "Х-100"



Станция радиоэлектронной борьбы должна подавлять спутниковые навигационные системы беспилотников на расстоянии до 100 км, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

Естественно что РЭБ полностью засекречен, в течении одного года будет модернизирован для участия в необходимых военных действий 5-го поколения против всех врагов армянского народа, и будет содействовать полному возвращению оккупированных территорий Арцаха от Шуши до Гадрута и Шаумяна.



Эта и другие разработки военно-промышленного комплекса будут представлены 25-27 марта на международной выставке ArmHighTec в Ереване.