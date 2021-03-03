Засекреченное оружие Армении | Огнемет для БПЛА!
Источник:FMG NEWS
Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян представил станцию РЭБ армянского производства "Х-100"
Станция радиоэлектронной борьбы должна подавлять спутниковые навигационные системы беспилотников на расстоянии до 100 км, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.
Естественно что РЭБ полностью засекречен, в течении одного года будет модернизирован для участия в необходимых военных действий 5-го поколения против всех врагов армянского народа, и будет содействовать полному возвращению оккупированных территорий Арцаха от Шуши до Гадрута и Шаумяна.
Эта и другие разработки военно-промышленного комплекса будут представлены 25-27 марта на международной выставке ArmHighTec в Ереване.
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