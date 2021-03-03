ЦСКА с трудом, но начинает серию со «Спартаком» с победы

ЦСКА в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина-2020/2021 взял верх над «Спартаком» с минимальным счётом 1:0. Единственную шайбу в четвёртом периоде забросил Максим Шалунов.

Фото Олег Бухарев

ЦСКА в очередной раз выиграл регулярный чемпионат. Точный бросок Артёма Сергеева в Казани принёс его команде не просто победу над «Ак Барсом», а обеспечил красно-синим преимущество своего льда во всех сериях плей-офф. И сейчас, когда «армейцы» не располагают столь мощным составом, как в недавнем прошлом, этот факт станет для подопечных Игоря Никитина очень важным.

Фото Олег Бухарев

Максим Шалунов, Константин Окулов, Никита Коростелёв, Максим Мамин, Сергей Андронов, Клас Дальбек, Андрей Светлаков, Богдан Киселевич, Павел Карнаухов, Ларс Юханссон, Александр Шарыченков вместе со своими партнёрами хотят успешно пройти весь длинный кубковый путь. И для этого необходимо успешно начать. Первый матч со «Спартаком» лёгкой жизни фавориту не сулил.

Фото Олег Бухарев

Артём Фёдоров, Яков Рылов, Анатолий Никонцев, Сергей Широков, Робин Ганзл, Йори Лехтеря, Дмитрий Вишневский, Юлиус Гудачек и компания собирались дать бой ЦСКА. Это как минимум.

Никитин ожидаемо отрядил в ворота Ларса Юханссона, а Олег Знарок ещё более ожидаемо Юлиуса Гудачека. Да и по остальным позициям всё было без сюрпризов.

Фото Олег Бухарев

При этом ЦСКА – «Спартак» это всегда не просто дерби. И пусть до футбольных страстей эта классика всё-таки не дотягивает, но для старта серии в Москве, для её ещё большей узнаваемости и придумать-то было что-то сложно. Плюс болельщики, конечно же, предвкушали это противостояние и каждый на свой лад, давал на него прогнозы.

Фото Олег Бухарев

В общую победу «Спартака» верили лишь самые красно-белые фанаты, объективные говорили, что «Спартаку» по силам взять лишь один матч, и то, если «армейцы» поведут в серии 3:0, а поклонники красно-синих, в свою очередь, безоговорочно отдавали пальму первенства своим любимцам. И, кстати, обладателям Кубка Континента, вручаемого за победу в «регулярке».

Фото Олег Бухарев

«Спартаковцы» получили численное преимущество на исходе второй минуты стартового периода. Ничего серьёзного за это время гости придумать не сумели. И даже «пробросились». А в равных составах уже на Гудачека полетел шквал шайб. Но все броски были открытыми и Юлиус отводил эти угрозы. У Юханнсона, конечно, тоже работа была. Бросок Радила был очень опасным, но Ларс отразил шайбу щитком.

Фото Олег Бухарев

На экваторе периода в меньшинстве остались уже «спартаковцы». «Армейцы» кружили, но не забили. Затем в формате «пять на пять» отличный шанс имел опытнейший Попов, но не попал в «раму» с пяти метров. Бросок Слепышева был точнее, но Гудачек спас.

Фото Олег Бухарев

А на старте второго периода Лукаш Радил получил 5+20 за игру высокоподнятой клюшкой, едва не нанеся серьёзную травму Никите Сошникову. (Кстати, на лёд он так и не вышел и на его месте играл молодой Афанасьев). Но за эти пять минут «армейцы» хотя и нагрузили оборону гостей прилично, но счёт так и не был открыт. Как и в последующих эпизодах этой двадцатиминутки, когда команды оказывались в неравных составах. Порой, Гудачек показывал что-то арсенала чудес. Как, например, когда он поймал шайбу «намертво» после броска Локтионова в упор. Да и сами «армейцы» иной раз точностью не блистали. Как тот же Локтионов или Слепышев. У «Спартака» в самой концовке тоже были шансы и вновь в неравных составах. Но броски Талалуева и Юсе цели не достигли.

Фото Олег Бухарев

Чем ближе приближалось окончание третьего периода, тем боле хозяева зажимали «Спартак» в его зоне. Отличный момент был у Мамина, но великолепный Юлиус каким-то образом примагнитил к себе и эту шайбу. Ещё более явный шанс был у Слепышева. Стоит ли говорить, что словацкий кипер опять спас «Спартак».

Фото Олег Бухарев

В концовке периода красно-белые получили прекрасный шанс — очередное большинство. Юханссон откровенно продлил этот матч и все ушли на перерыв.

Фото Олег Бухарев

В четвёртом периоде сложно было отдать кому-то предпочтение. И Гудачек и Юханссон не раз заставляли трибуны с замиранием сердца вздыхать от восторга, а закончилось всё после броска в упор Шалунова. Ему очень удобный пас выдал Окулов и Максим не промахнулся.

Фото Олег Бухарев

1:0 – ЦСКА открывает счёт в этой серии, а первый матч получился очень достойным и спасибо за это обеим командам.

Фото Олег Бухарев

Хоккей. Кубок Гагарина. Западная конференция. ¼ финала. Первый матч.

ЦСКА Москва – «Спартак» Москва – 1:0 (1ОТ) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 68:51. Шалунов (Окулов), 1:0.

Броски: 63(28):61 (20).

Штраф: 20:31.

Вратари: Юханссон – Гудачек.

Главные судьи – Сергей Беляев, Константин Оленин.

3 марта 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 4 598 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

03.03.2021 г.