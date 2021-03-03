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МХК «Спартак» всё-таки побеждает МХК «Динамо» и начнёт первый раунд Кубка Харламова с домашним преимуществом

  • 03.03.2021, 22:53,
  • Спорт
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МХК «Динамо» Москва в первом матче с МХК «Спартаком» в «регулярке» Молодёжной Хоккейной Лиги уступило нынешним хозяевам Парке Легенд в овертайме со счётом 3:4 и затруднило себе борьбу за первое место по итогам «регулярки». А «Спартак» гарантировал себе преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Победную шайбу забросил Егор Маклозян.



МХК Спартак. Егор Маклозян
Фото: Наталья Бухарева




Московское «Динамо» в этом сезоне удивило всех. В том числе, наверное, и самих себя. Думается, что лишь Ярослав Люзенков и его штаб верили, что бело-голубые смогут так успешно пройти «регулярку». За четыре матча до её окончания «динамовцы» реально претендуют на эту промежуточную победу.





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




В воротах у «Динамо» надёжно действуют Дмитрий Меньшатов и Максим Моторыгин. Среди защитников можно выделить Армана Ирицяна (9+19) с просто великолепным показателем «плюс/минус» 39! Есть ещё Егор Смирнов – 6+20 и Василий Мачулин – 9+14.





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




Ну а в атаке есть сразу несколько юных и результативных талантов. Александр Кисаков (34+35) и Никита Луховской (31+32) могут сокрушить любую оборону в лиге. А ведь ещё есть Максим Махрин, Даниил Гутик, Иван Дидковский, Михаил Кулаковский… В общем, «динамовцы» не зря считались фаворитами матчей со «Спартаком».





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




«Спартаковцы», конечно, взобрались тоже достаточно высоко. И место в «четвёрке», которое им гарантировала даже одна победа над «Динамо», это уже весомое достижение.





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




Однако начало первого периода красно-белые откровенно проспали. Или просто не ожидали подобного штурма от гостей. Тринеев и Луховский забросили в ворота Куликова две шайбы, когда миновало чуть больше минуты матча!





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




Однако такое начало не смутило хозяев. Во втором периоде Коковин и Новрузов реализовали большинство и восстановили паритет в этой игре. 2:2.





МХК Спартак
Фото: Наталья Бухарева




В начале третьего отрезка Тагиров впервые в матче вывел подопечных Владимира Тюрикова вперёд. 3:2. И тут уже «динамовцы» проявляют недюжинную выдержку и заменив вратаря на шестого полевого игрока переводят встречу в овертайм. А сделал это никто иной как Кисаков.





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




В экстра-периоде бело-голубые вроде бы начали активнее, но у «гладиаторов» прошла атака, если так можно выразиться при трёх хоккеистах, вторым темпом. Маклозян подхватил шайбу, оставленную Ромко, выкатился один на один и принёс «Спартаку» важную победу.





МХК Спартак-МХК Динамо
Фото: Наталья Бухарева




4:3 – «Спартак» гарантировал себе домашнее преимущество в первом раунде Кубка Харламова и 11-12 марта начнёт матчи на вылет у себя дома. А уже завтра красно-белые завершат «регулярку» повторным матчем с «Динамо». Бело-голубым уступать нельзя, иначе о первом месте по итогам регулярного Чемпионата можно будет и забыть.





МХК Спартак
Фото: Наталья Бухарева




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МХК «Спартак» Москва – МХК «Динамо» Москва –  4:3 (ОТ) (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)





Шайбы: 0:49. Тринеев (Махрин, Гофман), 0:1, 01:05. Луховский, 0:2, 20:25. Коковин (Силантьев, Ромко), 1:2 (бол), 28:01. Новрузов (Маклозян, Рогушин), 2:2 (бол), 43:23. Тагиров (Маклозян), 3:2, 59:05. Кисаков (Тринеев), 3:3, 61:37. Маклозян (Ромко), 4:3.





Броски: 30 (14):68 (41).





Штраф: 12:12.





Вратари: Куликов – Моторыгин.





Главные судьи – Андрей Зосимов, Константин Якас.





3 марта 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена» (малая арена). 200 зрителей.





Текст: Антон Буялов.


Фото: Наталья Бухарева.


03.03.2021 г.





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