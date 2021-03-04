Лукашенко внес изменения в правовые нормы использования боевого оружия

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 3 марта утвердил новый проект норм использования огнестрельного оружия, боеприпасов и работы охранных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Согласно документу, изменены и дополнены несколько ранних указов, регулирующих охранную деятельность и оборот боевого, служебного и гражданского оружия на территории страны.

Определенные нормы отныне будут применяться в отношении Государственной фельдъегерской службы Белоруссии в порядке, установленном в военных формированиях.

В соответствии с документом, оружие и боеприпасы службы безопасности БелАЭС передаются на хранение Министерству внутренних дел, а «Белтелеком» лишается прерогативы формировать военную охрану.

Помимо этого, введены поправки в стандарты униформы и знаков отличия сотрудников спецсвязи белорусской национальной почтовой сети «Белпочта».