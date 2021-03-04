 
  • 16:00 – Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ 
  • 15:43 – Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков 
  • 23:45 – Засекреченное оружие Армении | Огнемет для БПЛА! 
  • 16:00 – Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Лукашенко внес изменения в правовые нормы использования боевого оружия

  • 04.03.2021, 10:13,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко внес изменения в правовые нормы использования боевого оружияЛидер Белоруссии Александр Лукашенко 3 марта утвердил новый проект норм использования огнестрельного оружия, боеприпасов и работы охранных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Согласно документу, изменены и дополнены несколько ранних указов, регулирующих охранную деятельность и оборот боевого, служебного и гражданского оружия на территории страны.

Определенные нормы отныне будут применяться в отношении Государственной фельдъегерской службы Белоруссии в порядке, установленном в военных формированиях.

В соответствии с документом, оружие и боеприпасы службы безопасности БелАЭС передаются на хранение Министерству внутренних дел, а «Белтелеком» лишается прерогативы формировать военную охрану.

Помимо этого, введены поправки в стандарты униформы и знаков отличия сотрудников спецсвязи белорусской национальной почтовой сети «Белпочта».





  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Белоруссия и Армения решили изменить порядок безвизового пребывания граждан в своих странах
    » Президент Белоруссии обсудил актуальные проблемы безопасности страны
    » Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси
    » Состоялись переговоры президентов Белоруссии и Египта
    » Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии
    » Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии
    » ЕС отменил действовашие 13 лет санкции против Беларуси
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии
    » Александр Лукашенко в пятый раз вступил в должность президента Белоруссии
    » Российской авиабазы в Белоруссии не будет — Лукашенко
    » Полицейские ликвидировали в московском регионе сеть мастерских по незаконному изготовлению оружия
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ

    • 16:00
    • 25
    • 0

    Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков

    • 15:43
    • 21
    • 0

    Узбекистан планирует бесплатно вакцинировать 4 миллиона человека

    • 15:19
    • 27
    • 0

    Зампред Совета Федерации прокомментировал новую кредитную программу «ФОТ 3.0»

    • 14:27
    • 23
    • 0

    Развитие Дагестана стало темой обсуждения в Совете Федерации РФ

    • 11:52
    • 25
    • 0

    Лукашенко внес изменения в правовые нормы использования боевого оружия

    • 10:13
    • 24
    • 0

    Засекреченное оружие Армении | Огнемет для БПЛА!

    • 23:45
    • 55
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63947
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59015
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55316
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52221
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47415
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41508
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40018
    • 0

    Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ

    • 16:00
    • 25
    • 0

    Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков

    • 15:43
    • 21
    • 0

    Узбекистан планирует бесплатно вакцинировать 4 миллиона человека

    • 15:19
    • 27
    • 0

    Зампред Совета Федерации прокомментировал новую кредитную программу «ФОТ 3.0»

    • 14:27
    • 23
    • 0

    Развитие Дагестана стало темой обсуждения в Совете Федерации РФ

    • 11:52
    • 25
    • 0

    Лукашенко внес изменения в правовые нормы использования боевого оружия

    • 10:13
    • 24
    • 0

    МХК «Спартак» всё-таки побеждает МХК «Динамо» и начнёт первый раунд Кубка Харламова с домашним преимуществом

    • 22:53
    • 54
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА