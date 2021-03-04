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Развитие Дагестана стало темой обсуждения в Совете Федерации РФ

  • 04.03.2021, 11:52,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Развитие Дагестана стало темой обсуждения в Совете Федерации РФВ Совете Федерации 3 марта прошли Дни республики Дагестан. В ходе мероприятия председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко провела беседу с врио главы республики Сергеем Меликовым на тему дальнейших социально-экономических преобразований в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Матвиенко указала, что сегодня в Дагестане существует множество трудностей, поиском решений проблем будут заниматься парламентские комитеты.

Руководитель республики отметил, что уже найдены компромиссные варианты по обеспечению населения жильем, питьевой водой, газом и электроэнергией. Он также акцентировал внимание на туристическом потенциале города Дербент.

Кроме того, Меликов и Матвиенко посетили национальную экспозицию, посвященную 100-летнему юбилею Дагестана. 

Спикер подчеркнула, что по итогам Дней субъектов РФ будет принято постановление о господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан.





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