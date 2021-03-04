Зампред Совета Федерации прокомментировал новую кредитную программу «ФОТ 3.0»

Зампред Совета Федерации Николай Журавлёв 2 марта прокомментировал подтверждение новой привилегированной программы мер поддержки экономики России. Чиновник отметил, что программа «ФОТ 3.0» станет одной из ключевых в новом пакете мер поддержки экономики в постковидный период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зампред заявляет, что Правительство России инициативно продолжает помогать пострадавши отраслям в сфере экономики.

— Мы работаем в тесном взаимодействии. Уверен, она (программа - прим.) покажет свою эффективность и поможет бизнесу восстановиться после потрясений из‐за пандемии, — говорит Николай Журавлёв.

Новая программа привилегированного кредитования имеет идентичную идеологию с программами «ФОТ 0» и «ФОТ 2.0», что показали свою надёжность. Эти программы можно сказать самые эффективные по поддержке трудоустройства и экономики во время эпидемии коронавируса.

По словам сенатора, в нынешнее время по программе «ФОТ 3.0» бизнесмены вновь могут брать заём по льготным ставкам у банков, при этом государство восполнит организациям кредитования отличие со ставками рынка.

Кроме того, в ходе первой четверти года представители бизнеса освободятся от оплаты главного долга и процентов по кредиту. А во второй четверти данное действие можно будет делать каждый месяц равными частями. К «ФОТ 3.0» допущены не только масштабные фабрики, но и малые и микро бинесы.

Также, в перечень минимально возобновлённых правительство внесло 11 типов деятельности.