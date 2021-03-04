Узбекистан планирует бесплатно вакцинировать 4 миллиона человека

Как сообщает пресс-служба Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в список граждан бесплатной вакцинации от коронавируса попало около 12 процентов населения страны, то есть более 4 миллионов человек. К ним относятся медперсонал, сотрудники детских и школьных учреждений, представители военных структур, лица пожилого возраста и люди с хроническим заболеваниями.

С 1 марта Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Узбекистана, провел регистрацию китайской вакцины «ZF-UZ-VAC 2001», основным создателем которого является китайская компания Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical. В связи с тем, что республика является соавтором в создании препарата, в его названии присутствуют буквы «UZ».

Также в Узбекистан ожидается поступления европейской вакцины «AstraZeneca» по линии международного механизма COVAX, и других препаратов «Pfizer» и «BioNTech». Недавно прошла информация, что российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов спонсирует приобретение полумиллиона доз российской вакцины для граждан Узбекистана.