 Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков

Никол Пашинян
, конечно, большой друг России. Мы в целом с удовлетворением констатируем, что
подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками
дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это
является главным", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что относит к этим политикам и премьер-министра Никола Пашиняна.
"Мы ориентируемся на его
соответствующие заявления. Вы знаете, что идет очень активный диалог
между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа
предшествовала подписанию трехстороннего документа, который положил
конец войне в Карабахе. Поэтому эти отношения, действительно, тоже очень
ценны", - сказал Дмитрий Песков.