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Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков

 Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков
Никол Пашинян, конечно, большой друг России. Мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это является главным", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что относит к этим политикам и премьер-министра Никола Пашиняна.
 
"Мы ориентируемся на его соответствующие заявления. Вы знаете, что идет очень активный диалог между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию трехстороннего документа, который положил конец войне в Карабахе. Поэтому эти отношения, действительно, тоже очень ценны", - сказал Дмитрий Песков.


  Источник:FMG NEWS

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