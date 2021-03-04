 Никол Пашинян, конечно, большой друг России | Дитрий Песков



Пресс-секретарь российского лидера отметил, что относит к этим политикам и премьер-министра Никола Пашиняна.

Никол Пашинян , конечно, большой друг России. Мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это является главным", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что относит к этим политикам и премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы ориентируемся на его соответствующие заявления. Вы знаете, что идет очень активный диалог между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию трехстороннего документа, который положил конец войне в Карабахе. Поэтому эти отношения, действительно, тоже очень ценны", - сказал Дмитрий Песков.

