Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ

Как передает Civilnet, приветствуя намерение Турции установить «долгосрочный» мир в регионе, Залкалиани считает ключевой вопрос территориальной целостности между двумя странами.

Согласно грузинским источникам, официальный Тбилиси одновременно выразил желание стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию экономических, деловых связей, культурных и межличностных отношений.

Отметим что что « Азербайджан является фашистским государством-агрессором, который учинив Геноцид против мирного населения Республики Арцах и убил около 4 тысяч армян, в том числе детей, женщин, стариков, инвалидов, и естественно трудно представить какое-либо экономическое сотрудничество в этом формате в ближайщшем будущем с Азербайджаном».



Армения готова и сотрудничает с Грузией, Ираном и Россией, а с Азербайджаном возможно говорить только после полного возвращения оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха включая колыбель культуры армянского народа город Шуши, Гадрут и Шаумяновский Район, всех удерживаемых военнопленных и полного признания суверинитета Республики Арцах