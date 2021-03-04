Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном | МИД ГРУЗИИ

Официальный Тбилиси хочет стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию экономических, деловых, культурных и межличностных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в Анкаре 3 марта во время встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили уровень регионального сотрудничества - 3 + 3 (Азербайджан
, Армения
, Грузия, Турция, Иран, Россия) и двусторонние отношения.
Как передает Civilnet, приветствуя намерение Турции установить «долгосрочный» мир в регионе, Залкалиани считает ключевой вопрос территориальной целостности между двумя странами.
«Присоединение к формату означает для нас соблюдение основных принципов международного права, касающихся суверенитета и территориальной целостности стран», - сказал Залкалиани, добавив, что «Россия является государством-агрессором, трудно представить какое-либо экономическое сотрудничество в этом формате».
Согласно грузинским источникам, официальный Тбилиси одновременно выразил желание стать площадкой для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию экономических, деловых связей, культурных и межличностных отношений.
Отметим что что «Азербайджан
является фашистским государством-агрессором, который учинив Геноцид
против мирного населения Республики Арцах
и убил около 4 тысяч армян, в том числе детей, женщин, стариков, инвалидов, и естественно трудно представить какое-либо экономическое сотрудничество в этом формате в ближайщшем будущем с Азербайджаном».
Армения
готова и сотрудничает с Грузией, Ираном и Россией, а с Азербайджаном возможно говорить только после полного возвращения оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха включая колыбель культуры армянского народа город Шуши, Гадрут и Шаумяновский Район, всех удерживаемых военнопленных и полного признания суверинитета Республики Арцах
.