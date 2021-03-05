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На территории Астраханской области появится туркменский логистический центр

  • 05.03.2021, 12:10,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
На территории Астраханской области появится туркменский логистический центрПолномочный консул Туркменистана в Астраханской области Гуйч Гараев 4 марта устроил встречу с генеральным директором АО «ОЭЗ «Лотос» Сергеем Милушкиным. Были рассмотрены актуальные вопросы по созданию нового современного логистического центра Туркменистана на территории Астраханской области. Запланировано в ближайшее время провести конференцию в онлайн формате для дальнейшего обсуждения задач, нацеленных на укрепление сотрудничества в этой сфере, сообщает информагентство «Туркменистан: Золотой век».
Стороны акцентировали внимание на улучшении торгово-экономического содействия в Каспийском районе. Было отмечено, что территория портовой особой экономической зоны, где будет открыт центр, считается платформой для оптимизации товарных потоков и повышения качества конкурентоспособности, инвестиционной деятельности, обеспечения экономического оборудования для эффективной работы экспедиторских и транспортных предприятий.
Милушкин поддержал инициативу туркменского консула, направленную на диверсификацию экономического содействия, а также сообщил о полной готовности оказывать всестороннюю посильную помощь в осуществлении данного проекта.
Напоминаем, что ранее украинские бизнес круги проявили заинтересованность в создании логистического центра на территории Каспийского региона. А также в Женеве прошла онлайн-встреча, где главной темой обсуждения стало усовершенствование транспортно-торговых связей в Каспийском районе в период пандемии.




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