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Глава Киргизии планирует повысить заработную плату судей и предоставить социальные гарантии

Глава Киргизии планирует повысить заработную плату судей и предоставить социальные гарантииПрезидент Киргизии Садыр Жапаров 5 марта по случаю дня работников судебной системы, в расширенном формате встретился с судьями и работниками суда. Глава государства выступил с речью, в которой поздравил судей и судебных работников с профессиональным праздником. В процессе своего выступления, Жапаров призвал судей работать честно и беспристрастно. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Лидер республики подчеркнул, что теперь никто из властных структур не будет давать служителям Фемиды никаких указаний. Однако, по словам президента, и требования к судьям отныне будут усилены.

Жапаров предупредил, что каждый из них должен будет нести персональную ответственность за любое незаконное решение.

Кроме того, глава государства добавил, что значительно увеличится заработная плата судей, улучшится материально-техническое обеспечение судебной системы, а также, им будут предоставлены социальные гарантии.

По итогам выступления, Жапаров отметил важность специализированного обучения для пополнения судебной системы высококвалифицированными кадрами.





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