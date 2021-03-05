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Матвиенко провела переговоры с бывшим президентом Финляндии

  • 05.03.2021, 15:55,
  • В Мире + Европа Россия
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Матвиенко провела переговоры с бывшим президентом ФинляндииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 4 марта провела переговоры с бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен, где главным вопросом стало увеличения случаев с заражением коронавируса во всём мире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Матвиенко сообщила бывшему президенту о большой надёжности и безвредности российской вакцины «Спутник V», её широкой популярности в мире, а также готовности Российской Федерации, при заинтересованности со стороны Финляндии, обеспечить должными технологиями и опытом для изготовления в Финляндии.

Тарья Халонен пообещала довести данное сообщение в руководство страны и определённые профильные организации.

Глава Совета отметила, что в мире не должно быть непреодолимых препятствий и политизации по части импорта и размножения сывороток и медицинских препаратов, если говорится о жизни и здоровье людей.

Собеседники подчеркнули, что надо создать требования для честного разделения прививок среди народа различных государств.

Также, Валентина Матвиенко предложила финскому политику поучаствовать в мероприятиях IX Невского интернационального экологического конгресса и Третьего Евразийского женского форума, проходящих в Санкт-Петербурге в нынешнем году.





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