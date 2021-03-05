Независимый эксперт Бахром Хамроев рассказал о «тёмной» стороне экономики Узбекистана

С момента прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеёва, различные эксперты и общественность начали отмечать «дух либерализма», которым стала пропитываться экономика. И конечно, новый президент начал активно развивать торговые связи с соседними странами и государствами Европы.

Но всё ли так благополучно, как кажется на первый взгляд? Своим мнением насчёт прошлого и реального состояния экономики в узбекском государстве поделился правозащитник Бахром Хамроев с редакцией CentralAsia.news.

- Как мы помним, с распадом Советского Союза на российские просторы ворвалась рыночная экономика, которая сопровождалась коррупцией и разграблением народного хозяйства, - отметил эксперт.

По его мнению, история развития «либерализма» в экономике республики чем-то напоминает события в России времен 90-х годов 20-го века. Политолог считает, что сейчас выражения о либерализации экономического потенциала страны и росте показателей прикрывают то, что раньше творилось в России. Он видит в республике продолжение тенденции на разворовывание ресурсов, оставшихся со времен СССР.

Хамроев с недоверием относится к экспертам, которые утверждают о небывалых экономических успехах в регионе. Правозащитник уверен, что в стране «хлебные» должности раздаются людям из близкого окружения президента.

Эксперт акцентировал внимание на заявлениях о прорывах в экономике Узбекистана в период пандемии коронавируса. Он озадачен вопросом: каким образом и при помощи каких ресурсов достигаются эти успехи?

- Узбекистан безудержно набирает кредиты. Если внешний долг при Исламе Каримове составлял порядка 5 миллиардов долларов, то на данный момент он превысил 30 миллиардов. Естественно, этот долг аукнется тяжелым бременем для экономики страны, но сейчас узбекские власти, подобно начинающему наркоману, могут имитировать относительное благополучие и даже испытывать некоторую эйфорию, - заключил мысль политолог.

Аналитик заявил, что и туризм не является исключением, как и остальные отрасли экономики, демонстрируя сомнительность «успехов» правительства. Узбекское государство, несмотря на все отчёты и заявления, так и не превратился в привлекательное место. Туристическая инфраструктура толком не создана, коррупция разъедает отрасль, а также туристы подвергаются всевозможным надуманным поборам.

– Историческое наследие Узбекистана, как-то поддерживавшееся при Каримове, стало стремительно утрачиваться, заменяясь стеклобетонным новоделом. Все это, естественно, не создает благоприятную атмосферу для туризма, – сказал Хамроев.

Развитие свободных экономических зон идёт вовсе не ударными темпами. Улучшение потенциала СЭЗ как и экономики возможно только после проведения фундаментальных структурных реформ.

Эксперт считает, что ради улучшения страны необходимо принять радикальные меры, чтобы избавиться от «болтовни» и разворовывания народного достояния.