Белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» исполнилось 25 лет

ОАО Авиакомпании «Белавиа» зарегистрированной в Белоруссии 5 марта исполнилось 25 лет со дня основания. С юбилеем отечественного перевозчика поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам «крылатого органа» национальной воздушной флотилии, президент отметил, что ими сохранены и приумножены лучшие традиции гражданской авиации.

Более того, сегодня «Белавиа» стал настоящим брендом страны, воздушные судна с логотипом компании узнаваемы в различных аэропортах мира, а география авиасообщений неуклонно расширяется, ежегодно перевозя миллионы пассажиров, подчеркивает Лукашенко в обращении.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что и в будущем модернизация базы воздушного флота, внедрение в работу новых цифровых технологий и постоянный рост качества сервиса и на земле, и в воздухе будет служить трансформации компании в одного из самых респектабельных и востребованных авиаперевозчиков Европы.