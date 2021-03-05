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Президент Туркменистана обозначил векторы председательства страны в ОЭС

Президент Туркменистана обозначил векторы председательства страны в ОЭСТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 4 марта по приглашению главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в 14-м саммите ОЭС. В ходе мероприятия период председательства в организации перешёл от Турции к Туркменистану, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов в рамках своего выступления обозначил основные приоритеты деятельности Организации экономического сотрудничества в этом году. По его словам, акцент необходимо сделать на расширении связей в сферах торговли, энергетики, культуры, транспортно-коммуникационной области.

Президент предложил создать экономические маршруты в соответствующем регионе. Он подчеркнул, что пространство организации является системой оптимальных транспортно-коммуникационных узлов в Евразии.

Глава государства призвал лидеров стран-членов ОЭС сфокусироваться на создании транзитно транспортных коридоров по направлению «Восток-Запад», от Азиатско-Тихоокеанского региона к Европе и Ближнему Востоку. Кроме того, Бердымухамедов выдвинул инициативу относительно наращивания сотрудничества в каспийском регионе, а также продвижения к портам Чёрного и Балтийского морей.

Особое внимание туркменский лидер уделил созданию энергокластеров на пространстве организации. В этой связи была подчёркнута значимость строительства газопровода ТАПИ и реализации проектов поставок энергоносителей из Туркменистана в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

Бердымухамедов также отметил важность расширения сотрудничества стран-членов организации в области борьбы с пандемией коронавируса.

В завершение выступления президент Туркменистана предложил провести следующий саммит ОЭС в Ашхабаде 28 ноября этого года.





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