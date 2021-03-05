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Рустам Эмомали сделает подарки женщинам-дворникам, уборщицам и активисткам

Рустам Эмомали сделает подарки женщинам-дворникам, уборщицам и активисткамГлава администрации столицы Таджикистана Рустам Эмомали принял решение оказать женщинам-дворникам, уборщицам и активисткам города ко Дню матери и в честь Навруза оказать единовременную денежную помощь в размере 1 тыс. сомони (около 87 долларов). Об этом 4 марта сообщила пресс-служба мэрии Душанбе.

В рамках поручения на соответствующие цели будет выделено 3,63 млн сомони (около 317 тыс. долларов). В категорию граждан, которые получат подарки, входят сотрудницы столичных дорожно-эксплуатационных участков, парков культуры и отдыха города, уборщицы административных зданий мэрии, администраций  столичных районов и активистки.

Кроме того, финансовая помощь будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны. Деньги будут вручены каждой женщине лично заместителями и главами столичных районов в период до 6 марта.

Напомним, что в прошлом году на соответствующие цели было выделено 3,1 млн сомони (примерно 269 тыс. долларов). В общей сложности помощь получили 3,82 тыс. представительниц прекрасного пола.





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