Началась подготовка Узбекистана к Саммиту ШОС в Самарканде

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал документ «О мерах по подготовке к Саммиту Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в городе Самарканде в 2022 году». Об этом сообщает пресс-служба Бюро по Обслуживанию дипломатического корпуса при МИД страны.

В распоряжении поставлены цели по обустройству и организации в высшей степени ряда конференций, фестивалей, форумов и других международно-политических, культурных, туристических, спортивных и экономических мероприятий в Самарканде в 2022-2023 годах.

Также, документом определены состав Республиканской организационной комиссии по приготовлениям к Саммиту ШОС и должный план работы.

Кроме того, Кабмин на протяжении недели утвердит состав рабочей группы для реализации таких задач, как строительство, ремонт и снабжение инфраструктурных объектов Самарканда.

По документу, МИД-у вверено вовлечение профессионалов из заграницы, включая Китай, что имеют обширные знания в подготовке масштабных интернациональных мероприятий, и также приготовление перечня переводчиков, которые будут приглашены на Саммит.

Будет восстановлена работа веб-сайта «www.sco-summit2022.uz» и гарантировано регулярное пополнение соответствующих данных, что связаны с председательством Республики Узбекистан в ШОС.

Соответствуя распоряжению, будут подготовлены предложения по созданию «Медиацентра Саммита», чтобы предоставить его широкое освещение в мировых и местных СМИ.