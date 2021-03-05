 ундестаг лишил иммунитета депутата за получение взяток от Азербайджана

4 марта Бундестаг единогласным решением лишил иммунитета Акселя Фишера, связанного с получением денег от Азербайджана в ПАСЕ.
Депутаты подозреваются в получении денег от Азербайджана через британские фиктивные компании на счета в балтийских банках в 2008-2016 гг. Согласно заявлению прокуратуры, за полученные деньги депутаты ПАСЕ вносили проекты резолюций и голосовали в пользу Баку
, а также назначали угодных Азербайджану людей.
Бундестаг лишил иммунитета депутата входящего в правящую коалицию
Христианско-демократического союза (ХДС) Акселя Фишера (Axel Fischer),
чтобы предоставить следственным органам право на проведения обысков и
изъятия улик. В четверг, 4 марта, пленум принял единогласное решение,
последовав соответствующим рекомендациям генеральной прокуратуры Мюнхена
и федерального министерства юстиции. По всей видимости, решение связано
с возможной лоббистской деятельностью Фишера в пользу властей
Азербайджана.
На запрос dpa в Генеральной прокуратуре в Мюнхене
сообщили, что расследование ведется по подозрению во взяточничестве. По
этим данным, уже были проведены обыски шести объектов в
Баден-Вюртемберге и Берлине, в частности, в депутатском офисе в
бундестаге и жилых помещениях. В операции участвовали около 60
сотрудников прокуратуры и Федерального ведомства по уголовным делам.
Обыскам предшествовали масштабные следственные действия, направленные
против бывших и действующих депутатов бундестага, которые входили в
немецкую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"Им
вменяется в вину, среди прочего, получение денег из Азербайджана в
2008-2016 годах через британские фиктивные компании на счета в
балтийских банках", - указывается в заявлении прокуратуры. По ее данным,
с получением этих средств связывалось выполнение требований
азербайджанских депутатов по внесению проектов резолюций и голосованию
по ним, а также по замещению различных должностей в ПАСЕ.
Правозащитники приветствуют расследование
В
германском отделении международной правозащитной организации
Transparency International приветствовали масштабные расследования
связанного с Азербайджаном коррупционного скандала в бундестаге, в
котором оказался замешан не только Аксель Фишер. "Уже несколько лет мы
требуем от юстиции и политики конкретных выводов из азербайджанской
аферы", - заявил председатель Transparency Deutschland Хартмут Боймер
(Hartmut Bäumer). Он напомнил, что в марте 2019 года организация подала
иск против немецких парламентариев Карин Штренц (Karin Strenz) и Эдуарда
Линтнера (Eduard Lintner), обвинив их в получении взяток.
Скандал вокруг связей азербайджанских и немецких депутатов в ПАСЕ
Власти
Азербайджана уже много лет налаживают связи с немецкими политиками,
пытаясь улучшить имидж страны. Они создали целую сеть лоббистов вокруг
бывшего депутата бундестага от ХСС Эдуарда Линтнера (Eduard Lintner). В ней также участвовала депутат от ХДС Карин Штренц (Karin Strenz). В январе 2020 года в этой связи были проведены обыски в помещениях, используемых Штренц и Линтнером.
В
марте 2019 года Карен Штренц была оштрафована на 20 тысяч евро за то,
что своевременно не уведомила бундестаг о дополнительном заработке из
Азербайджана. Подозрения в ее адрес появились в 2017 году в ходе коррупционного скандала в ПАСЕ.
В частности, ее имя упоминается в опубликованном в апреле 2018 года
докладе группы независимых экспертов о взятках за лоббирование интересов
Баку
в Европе. В связи с этими обвинениями в начале 2018 года Штренц не
была повторно выдвинута в ПАСЕ.
Эпизод со Штренц являлся лишь частью большого доклада под названием "Икорная дипломатия"
о лоббистской деятельности Азербайджана, который спровоцировал
коррупционный скандал в Совете Европы. В документе утверждалось, что
Баку
занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ,
наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя
Азербайджан
при вступлении в Совет Европы. В качестве взяток
использовались многочисленные подарки, в том числе, черная икра, ковры,
дорогой алкоголь и ювелирные украшения.