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Риторика Азербайджана является открытым вызовом международному праву |МИД РА

Риторика Азербайджана является открытым вызовом международному праву: пресс-секретарь МИД РА 

Официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян ответила на вопросы журналистов о скандальных высказываниях президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ниже представляем вопросы и ответы, опубликованные министерством иностранных дел РА????

❓Вопрос: Выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, президент Азербайджана отметил, что «новый транспортный коридор пройдет по исторической территории Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны – Нахчыванской Автономной Республикой – и Турцией». Просим ваш комментарий на этот счет.

✅Ответ: Еще раз повторяю, что в пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября не упоминается о создании какого-либо коридора.

Называя Зангезур «исторической территорией Азербайджана» и ссылаясь на воображаемый «коридор», президент Азербайджана таким провокационным заявлением сознательно подрывает выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Подобная риторика идет вразрез с обязательствами Азербайджана и является открытым вызовом международному праву и никоим образом не способствует установлению региональной стабильности, что представляет собой угрозу для всех государств региона.

❓Вопрос: Президент Азербайджана вновь отметил, что решил конфликт и претворил в жизнь резолюции СБ ООН. Как вы это прокомментируете?

✅Ответ: Утверждения президента Азербайджана о том, что Азербайджан военным путем решил карабахский вопрос, еще раз показывают, кто является инициатором войны и применения силы и кто ведет регион по пути дальнейшей дестабилизации и испытаний. Как всегда, Азербайджан искажает суть положений резолюций СБ ООН, хотя этими же резолюциями выражается поддержка мирному процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют ее сопредседатели.

Президент Азербайджана своими заявлениями относительно мирного процесса выступает против международного сообщества, и, в первую очередь, позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая однозначно подчеркивает, что конфликт должен иметь всеобъемлющее урегулирование. Для нас очевидно, что попытка подавления права народа Арцаха на самоопределение посредством применения силы не может создать основы для урегулирования конфликта. Реализация права народа Арцаха на самоопределение и устранение последствий войны являются ключевыми компонентами для урегулирования конфликта.


  Источник:FMG NEWS

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