Еврокомиссия признала военным преступлением нападение Азербайджана на армянский собор Газанчецоц в Республике Арцах. 

В ответ на срочный письменный вопрос, направленный Европейской
комиссии членом Европейского парламента (MEP) Лукасом Фурласом (Кипр),
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности /
вице-президент Европейской комиссии Жосеф Боррелл заявил от имени
Европейской комиссии, что последняя выражает сожаление по поводу ущерба,
нанесенного собору Газанчецоц в Шуши азербайджанскими вооруженными
силами, сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и
демократию (EAFJD).
В письменном вопросе, заданном депутатом Европарламента Фурласом,
упоминается, что 8 октября 2020 года азербайджанские вооруженные силы
нанесли удары по собору Газанчецоц в Шуши в нарушение международных
правил ведения войны. Депутат Европарламента спрашивает Еврокомиссию,
планирует ли последняя предпринять шаги «для защиты гражданского
населения и мест отправления культа» в Арцахе / Нагорном Карабахе,
которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана.
Отвечая на вопрос депутата Европарламента, Европейская комиссия
заявила, что сожалеет о разрушении религиозных и исторических памятников
в Нагорном Карабахе и подчеркивает важность сохранения и восстановления
культурного и религиозного наследия.
Кроме того, в своем ответе Высокий представитель ссылается на
резолюцию 2347 (2017) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, в которой дается определение военных преступлений, направленных
против религиозных, образовательных и культурных центров.
Европейская комиссия также приветствует инициированную ЮНЕСКО миссию в
регионы Нагорного Карабаха, которые в настоящее время контролируются
Азербайджаном, с целью проведения первой фактической оценки армянского
культурного наследия. Это также будет способствовать сохранению и
восстановлению культурных объектов.
Комментируя ответ на письменный вопрос, президент EAFJD Каспар
Карампетян заявил: «Азербайджан
должен нести полную ответственность за
ужасные военные преступления, совершенные во время и после войны 2020
года в Арцахе / Нагорном Карабахе, включая нанесение ударов по
гражданским поселениям, а также религиозным объектам, в т.ч. Собору
Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. Шуши, несомненно, был историческим
армянским городом, важным центром культуры и образования и символом
армянского возрождения Арцаха. Международное сообщество и
соответствующие организации должны внимательно следить и контролировать
сохранение армянского религиозного и культурного наследия в регионе. Мы
не должны допустить еще одного акта культурного геноцида
, такого как
разрушение тысяч армянских средневековых хачкаров в Нахиджеване властями
Азербайджана в 2006 году. Любые попытки уничтожения исторического
армянского присутствия в Арцахе / Нагорном Карабахе должны быть
предотвращены и решительно осуждены».