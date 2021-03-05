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Еврокомиссия признала военным преступлением нападение Азербайджана на армянский собор Газанчецоц в Республике Арцах.

Еврокомиссия признала военным преступлением нападение Азербайджана на армянский собор Газанчецоц в Республике Арцах. 
В ответ на срочный письменный вопрос, направленный Европейской комиссии членом Европейского парламента (MEP) Лукасом Фурласом (Кипр), Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности / вице-президент Европейской комиссии Жосеф Боррелл заявил от имени Европейской комиссии, что последняя выражает сожаление по поводу ущерба, нанесенного собору Газанчецоц в Шуши азербайджанскими вооруженными силами, сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD).
В письменном вопросе, заданном депутатом Европарламента Фурласом, упоминается, что 8 октября 2020 года азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по собору Газанчецоц в Шуши в нарушение международных правил ведения войны. Депутат Европарламента спрашивает Еврокомиссию, планирует ли последняя предпринять шаги «для защиты гражданского населения и мест отправления культа» в Арцахе / Нагорном Карабахе, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана.
Отвечая на вопрос депутата Европарламента, Европейская комиссия заявила, что сожалеет о разрушении религиозных и исторических памятников в Нагорном Карабахе и подчеркивает важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия.

Кроме того, в своем ответе Высокий представитель ссылается на резолюцию 2347 (2017) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой дается определение военных преступлений, направленных против религиозных, образовательных и культурных центров.
Европейская комиссия также приветствует инициированную ЮНЕСКО миссию в регионы Нагорного Карабаха, которые в настоящее время контролируются Азербайджаном, с целью проведения первой фактической оценки армянского культурного наследия. Это также будет способствовать сохранению и восстановлению культурных объектов.
Комментируя ответ на письменный вопрос, президент EAFJD Каспар Карампетян заявил: «Азербайджан должен нести полную ответственность за ужасные военные преступления, совершенные во время и после войны 2020 года в Арцахе / Нагорном Карабахе, включая нанесение ударов по гражданским поселениям, а также религиозным объектам, в т.ч. Собору Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. Шуши, несомненно, был историческим армянским городом, важным центром культуры и образования и символом армянского возрождения Арцаха. Международное сообщество и соответствующие организации должны внимательно следить и контролировать сохранение армянского религиозного и культурного наследия в регионе. Мы не должны допустить еще одного акта культурного геноцида, такого как разрушение тысяч армянских средневековых хачкаров в Нахиджеване властями Азербайджана в 2006 году. Любые попытки уничтожения исторического армянского присутствия в Арцахе / Нагорном Карабахе должны быть предотвращены и решительно осуждены».
 
 


  Источник:FMG NEWS

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