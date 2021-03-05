Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна

Памятник находится в Ереване, на улице имени Вазгена Саркисяна.

Вазге́н Саркися́н — армянский государственный и военный деятель, писатель, погиб в результате террористического акта 27 октября 1999 года. Прозаик, автор книг и публицистических статей.



Вазге́н Саркися́н в 1999 — Удостоен звания «Национальный герой Республики



Вазге́н Саркися́н в 1998 — Удостоен звания «Герой Арцаха», награждён орденом «Золотой Орёл».Вазге́н Саркися́н в 1999 — Удостоен звания «Национальный герой Республики Армения » (1999, посмертно).