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Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна

Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна 
Никол Пашинян воздал дань уважения памяти Вазгена Саркисяна

По случаю дня рождения Национального героя Армении, героя Арцаха Вазгена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян возложил цветы к памятнику Вазгена Саркисяна и воздал дань уважения его памяти.

Памятник находится в Ереване, на улице имени Вазгена Саркисяна.
 
Вазге́н Саркися́н — армянский государственный и военный деятель, писатель, погиб в результате террористического акта 27 октября 1999 года. Прозаик, автор книг и публицистических статей.
Вазге́н Саркися́н в 1998 — Удостоен звания «Герой Арцаха», награждён орденом «Золотой Орёл».
Вазге́н Саркися́н в 1999 — Удостоен звания «Национальный герой Республики Армения» (1999, посмертно).

 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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