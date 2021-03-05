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Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России

Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России 
Россия официально пришла в Нагорный Карабах на 5 лет, но на самом деле, я думаю, она пришла навсегда. Об этом в ходе видеомоста 3 марта заявил член комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин, напомнив, что там сейчас находится 2 тыс. российских миротворцев

«Я полагаю что может быть через какое-то время, если ситуация будет развиваться так, как она до сих пор развивалась, речь должна пойти об усилении российской военной группировки в Сюнике. Мне кажется, что ситуация этого требует, для того чтобы люди не бежали из Армении. Нам кажется важным, чтобы армяне оставались жить на своей исторической земле», — отметил депутат.

Он напомнил, что Россия сегодня сохраняет за собой право присутствия в Армении в количества 5 тыс. солдат и офицеров в Гюмри.
«Что касается вопроса создания совместных вооруженных сил, то он связан с развитием самой ОДКБ, где есть и свои проблемы», — добавил Затулин.
 
Слова Затулина вызвали истерию в Азербайджане от журналистов до военно-политического руководства. Но они должны понимать что правду долго скрывать нельзя, и народ Азербайджана должен знать что Арцах никогда не будет в составе фашистского Азербайджана. Республика Арцах со своей столицей красавцем Степанакертом будет жить и развиваться вместе с Арменией и Россией. Но конечно же очень скоро со стороны Специальных Подразделений Армении, будут освобожденны армянский Шуши, Гадрут и Шаумяновский Район. Азербайджанцам нет места на святой земле Арцаха.


  Источник:FMG NEWS

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