Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России 

Россия официально пришла в Нагорный Карабах
на 5 лет, но на самом деле, я думаю, она пришла навсегда. Об этом в ходе
видеомоста 3 марта заявил член комитета Государственной думы России по
делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин,
напомнив, что там сейчас находится 2 тыс. российских миротворцев
«Я полагаю что может быть через какое-то время, если ситуация будет
развиваться так, как она до сих пор развивалась, речь должна пойти об
усилении российской военной группировки в Сюнике. Мне кажется, что
ситуация этого требует, для того чтобы люди не бежали из Армении. Нам
кажется важным, чтобы армяне оставались жить на своей исторической
земле», — отметил депутат.
Он напомнил, что Россия сегодня сохраняет за собой право присутствия в Армении в количества 5 тыс. солдат и офицеров в Гюмри.
«Что касается вопроса создания совместных вооруженных сил, то он
связан с развитием самой ОДКБ, где есть и свои проблемы», — добавил
Затулин.
Слова Затулина вызвали истерию в Азербайджане от журналистов до военно-политического руководства. Но они должны понимать что правду долго скрывать нельзя, и народ Азербайджана должен знать что Арцах
никогда не будет в составе фашистского Азербайджана. Республика Арцах
со своей столицей красавцем Степанакертом будет жить и развиваться вместе с Арменией и Россией. Но конечно же очень скоро со стороны Специальных Подразделений Армении, будут освобожденны армянский Шуши, Гадрут и Шаумяновский Район. Азербайджанцам нет места на святой земле Арцаха.