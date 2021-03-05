Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России 

Россия официально пришла в Нагорный Карабах на 5 лет, но на самом деле, я думаю, она пришла навсегда. Об этом в ходе видеомоста 3 марта заявил член комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин, напомнив, что там сейчас находится 2 тыс. российских миротворцев



«Я полагаю что может быть через какое-то время, если ситуация будет развиваться так, как она до сих пор развивалась, речь должна пойти об усилении российской военной группировки в Сюнике. Мне кажется, что ситуация этого требует, для того чтобы люди не бежали из Армении. Нам кажется важным, чтобы армяне оставались жить на своей исторической земле», — отметил депутат.



Он напомнил, что Россия сегодня сохраняет за собой право присутствия в Армении в количества 5 тыс. солдат и офицеров в Гюмри.

«Что касается вопроса создания совместных вооруженных сил, то он связан с развитием самой ОДКБ, где есть и свои проблемы», — добавил Затулин.