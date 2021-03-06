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Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба Правительства РА, Никол Пашинян сначала поздравил собеседника с назначением на эту высокую должность. Говоря о двусторонних отношениях, премьер-министр Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль США в Минской группе ОБСЕ.

Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны ситуации. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Внимание собеседника было особо обращено на необходимость немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В этом контексте американская сторона подчеркнула важность деятельности сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжить свою роль в урегулировании конфликта.

Госсекретарь США подчеркнул важность развития партнерских отношений с Арменией. Он высоко оценил достижения Армении в области демократии и заверил, что США и впредь будут оказывать Армении помощь в проведении реформ.

Двусторонне была подчеркнута важность сотрудничества по укреплению верховенства закона, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия и полиции в Армении.

Никол Пашинян поблагодарил американскую сторону за высокую оценку и готовность оказать содействие в проведении реформ.


  Источник:FMG NEWS

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