Президент Туркменистана остался недоволен результатами деятельности некоторых ведомств

Гурбангулы Бердымухамедов 5 марта провёл онлайн-заседание Кабинета министров, где выразил своё недовольство касательно работ по внедрению цифровой системы в госорганизации, а также деятельности нефтегазовой промышленности, отметив, что в работе отраслей нет видимых результатов, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Президент сообщил, что, несмотря на тщательно рассмотренные вопросы, касающиеся отраслей экономики, а также намеченных требующихся для их реализации мер, многие из них до сих пор не продвигаются.

– Прошло уже два месяца текущего года, но и по нынешний день не осваиваются выделенные на эти цели средства. В замедленном темпе ведутся работы по цифровизации, приватизации государственных объектов и преобразованию предприятий в акционерные общества, по созданию рынка ценных бумаг, – подчеркнул лидер туркменского государства.

Помимо этого, глава Туркменистана акцентировал внимание на безрезультатность деятельности нефтегазовых предприятий. Он отметил, что эти учреждения не оправдывают ожидания страны, даже с учётом того, что государство всесторонне их поддерживает. Государственные объединения Türkmengaz и Türkmennebit, на ряду с комплексом нефтеперерабатывающих заводов города Туркменбаши не в силах стабильно выполнять соответствующие задания.

Бердымухамедов дал ряд поручений представителям данных отраслей пересмотреть процесс деятельности, исправить все допущенные ошибки, а также ускорить процесс цифровизации в стране.