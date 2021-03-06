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В Украине стартовал пилотный проект «Услышь меня»

  • 06.03.2021, 10:04,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине стартовал пилотный проект «Услышь меня»Министр соцполитики Украины Марина Лазебная 5 марта запустила пилотный проект «Услышь меня». Данная программа позволит людям с нарушением слуха в онлайн-режиме посредством услуг сурдопереводчика обращаться в соответствующее министерство, сообщает пресс-служба госведомства.

Лазебная отметила, что на данный момент в Украине около 2 млн граждан имеют нарушение слуха. Количество таких людей в стране растёт в связи с техногенными и рядом других факторов. Существенно возрастает число украинцев, которые приобрели данные нарушения уже во взрослом состоянии. По словам министра, на сегодняшний день язык жестов в Украине используют около 400 тыс. граждан.

Госслужащая отметила, что на сайте минсоцполитики есть специальное приложение, с помощью которого соответствующие люди при обращении в госведомство могут воспользоваться услугами сурдопереводчика в онлайн-режиме, а затем получить ответы на запрос в формате видеописьма.

Министр заявила, что это лишь первый шаг. В дальнейшем опыт подобной коммуникации будет распространён и на другие госучреждения. Основная цель проекта — сделать так, чтобы каждый человек был услышан.





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