В Украине стартовал пилотный проект «Услышь меня»

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная 5 марта запустила пилотный проект «Услышь меня». Данная программа позволит людям с нарушением слуха в онлайн-режиме посредством услуг сурдопереводчика обращаться в соответствующее министерство, сообщает пресс-служба госведомства.

Лазебная отметила, что на данный момент в Украине около 2 млн граждан имеют нарушение слуха. Количество таких людей в стране растёт в связи с техногенными и рядом других факторов. Существенно возрастает число украинцев, которые приобрели данные нарушения уже во взрослом состоянии. По словам министра, на сегодняшний день язык жестов в Украине используют около 400 тыс. граждан.

Госслужащая отметила, что на сайте минсоцполитики есть специальное приложение, с помощью которого соответствующие люди при обращении в госведомство могут воспользоваться услугами сурдопереводчика в онлайн-режиме, а затем получить ответы на запрос в формате видеописьма.

Министр заявила, что это лишь первый шаг. В дальнейшем опыт подобной коммуникации будет распространён и на другие госучреждения. Основная цель проекта — сделать так, чтобы каждый человек был услышан.